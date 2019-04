Houston in 2. NBA-Play-off-Runde, nächste Warriors-Pleite

Die Houston Rockets sind am Mittwochabend (Ortszeit) in die zweite NBA-Play-off-Runde eingezogen. Mit einem 100:93-Heimsieg setzten sich James Harden und Co. in der "best of seven"-Serie gegen Utah Jazz 4:1 durch. Nachsitzen müssen dagegen die Golden State Warriors. Der Titelverteidiger erlitt mit dem 121:129 bereits die zweite Heimniederlage gegen die Los Angeles Clippers und führt nur noch 3:2.