Ermittlungen nach Missbrauchsvorwurf gegen Pfarrer in NÖ

Im Fall um einen Pfarrer, der in den 1990er-Jahren in Niederösterreich eine Minderjährige missbraucht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg die Ermittlungen wieder aufgenommen. Ein Dreier-Senat des Landesgerichts Korneuburg gab dem Fortführungsantrag des Opfers statt, bestätigte Friedrich Köhl, der Sprecher der Anklagebehörde, am Donnerstag einen Bericht der Tageszeitung "Kurier".