Mann in Vorarlberg bei Straßenreinigung schwer verletzt

Ein 50-Jähriger ist am Mittwochnachmittag bei Straßenreinigungsarbeiten in Fontanella (Bezirk Bludenz) durch einen Lkw schwer verletzt worden. Der Mann wurde im Beinbereich von dem Fahrzeug erfasst und per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, informierte die Polizei.