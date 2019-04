Elf Arbeiter bei Lift-Absturz auf Baustelle in China getötet

Im Nordosten Chinas sind bei einem Unfall mit einem Aufzug elf Arbeiter ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden bei dem Unglück am Donnerstag schwer verletzt, wie Staatsmedien berichteten. Der Lift war demnach auf einer Baustelle in der Stadt Hengshui (Provinz Hebei) wegen eines technischen Defekts in die Tiefe gestürzt.