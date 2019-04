Frauenvolksbegehren wurde im Nationalrat enderledigt

Der Nationalrat hat am Mittwoch das Frauenvolksbegehren abschließend behandelt, das im Vorjahr von knapp 482.000 Personen bzw. 7,6 Prozent der Stimmberechtigten unterstützt worden war. Es gab Dank an die Initiatorinnen, von Koalitionsseite allerdings auch Kritik an zentralen Punkten der Initiative. Die Opposition zeigte sich mit der Nicht-Umsetzung unzufrieden.