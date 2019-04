Pernsteiner fiel bei Tour of the Alps leicht zurück

Der als Helfer für Vincenzo Nibali eingesetzte Hermann Pernsteiner ist am dritten Tag der Tour of the Alps vom fünften auf den siebenten Gesamtrang zurückgerutscht. Der Niederösterreicher probierte es im Schlussanstieg des nur 106 km langen Abschnitts von Salurn nach Baselga di Pine mit einer Attacke, wurde von der Favoritengruppe aber bald wieder gestellt und dann auf Platz 18 durchgereicht.