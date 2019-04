Versuchter Mord in NÖ: Zehn Jahre Haft für 22-Jährigen

Wegen versuchten Mordes und Verleumdung ist am Mittwoch in St. Pölten ein 22-Jähriger schuldig gesprochen worden. Der Erntehelfer hatte im November 2018 in Tulln einem gleichaltrigen Kollegen eine Glasflasche an den Kopf geworfen, ihn durch Faustschläge verletzt und war mit einem Messer auf ihn losgegangen. Der Angeklagte erhielt nicht rechtskräftig die Mindeststrafe von zehn Jahren.