Zwei weitere Masern-Erkrankungen in Kärnten festgestellt

Die Landessanitätsdirektion Kärnten hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass zwei weitere Personen an Masern erkrankt sind. Ein weiterer Verdachtsfall hat sich hingegen nicht bestätigt. Damit gab es am Mittwoch in Kärnten zwölf bestätigte Erkrankte und einen Verdachtsfall. Wegen der Ausbreitung der Masern in Europa trommeln nun die EU und die Weltgesundheitsorganisation WHO gemeinsam für das Impfen.