WM-Aus auch für Österreichs Asse Polcanova und Habesohn

Am Mittwoch haben sich auch Österreichs Tischtennis-Aushängeschilder Sofia Polcanova und Daniel Habesohn von der WM in Budapest verabschieden müssen. Habesohn unterlag in der Runde der besten 32 dem südkoreanischen Qualifikanten An Jae-hyun 2:4, Polcanova musste sich in der gleichen Turnierphase der taiwanesischen Nummer 24 der Welt, Chen Szu-Yu, gar 0:4 geschlagen geben.