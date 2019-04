Mann attackiert in Ottakring U-Bahn-Fahrgäste und Polizisten

Ein 33-jähriger Mann hat am Dienstagabend in der U-Bahnstation Ottakring in Wien mehrere wartende Personen attackiert und mit einer Glasflasche das Fenster einer U-Bahn-Garnitur beschädigt. Bevor der Randalierer überwältigt und festgenommen wurde, griff er auch die alarmierten Polizeibeamten mit Schlägen und Fußtritten an und spuckte ihnen ins Gesicht.