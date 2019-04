Schon mehr als 50 Tote nach Überschwemmungen in Südafrika

Nach den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Südafrika ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 50 gestiegen. Einsatzkräfte hätten mittlerweile 51 Leichen gefunden, sagte Nomusa Dube-Ncube von der Provinzregierung KwaZulu-Natals am Mittwoch dem Radiosender SA FM. Nun werde darüber verhandelt, als "Langfrist-Lösung" Menschen aus niedrig gelegenen Gebieten in sicherere Regionen umzusiedeln.