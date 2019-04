Rassistischer Mörder soll in Texas hingerichtet werden

Ein wegen Mordes zum Tode verurteilter Rassist soll am Mittwoch im US-Bundesstaat Texas hingerichtet werden. Nachdem sein Antrag auf Verschiebung abgelehnt wurde, soll der 44-jährige John William King im Gefängnis von Huntsville per Giftspritze getötet werden. Gemeinsam mit zwei Komplizen hatte er einen Schwarzen zusammengeschlagen, an ein Auto gebunden und zu Tode geschleift.