Zwei Männer bei Badeunfall am Königsee gestorben

Zwei 21-jährige Männer aus Sachsen sind bei einem Badeausflug am Königssee in Oberbayern ums Leben gekommen. Die Polizei teilte mit, die beiden Männer hätten am Dienstag möglicherweise starkes Schmelzwasser unterschätzt und sich deshalb nicht mehr retten können. Sie seien in einem Becken des Königsbachfalles - nur wenige Meter über dem Königssee gelegen - baden gegangen.