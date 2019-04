Salzburg will gegen WAC zurück in die Erfolgsspur

Nach dem überraschenden Punkteverlust in St. Pölten peilt Fußball-Meister Red Bull Salzburg die schnelle Rückkehr in die Erfolgsspur an. Mit einem Heimsieg am Mittwoch über den WAC soll der Neun-Punkte-Vorsprung in der Meistergruppen-Tabelle der Bundesliga auf den LASK gewahrt werden. Der LASK will im Heimspiel gegen Sturm Graz reüssieren und die Austria braucht gegen St. Pölten dringend Punkte.

Der WAC feierte zuletzt einen 2:1-Auswärtssieg gegen Sturm Graz und festigte damit Rang drei. "Sie sind ein guter Gegner, spielen aggressives Pressing und haben gute Fußballer in ihren Reihen. Sie marschieren mit Tempo und können Wucht ausüben. Wir müssen auf den Punkt da sein und von der ersten Minute an aufmerksam ins Spiel gehen", forderte daher Salzburg-Coach Marco Rose.

Definitiv fehlen wird der Linksverteidiger des WAC - Lukas Schmitz muss eine Gelbsperre absitzen. Am grundsätzlichen Optimismus von Trainer Christian Ilzer ändert sich deshalb jedoch nichts. "Der Sieg gegen Sturm hat dem Gemüt gutgetan", meinte der Steirer. "Wir müssen dieses Spiel aber schnell aus dem Kopf bekommen, denn auf uns wartet eine riesige Herausforderung. Wir brauchen eine außergewöhnliche Leistung."

Sollte tatsächlich ein Erfolgserlebnis gegen die Salzburger herausschauen, würden die Kärntner ihrem großen Ziel wieder ein Stück näherkommen. Wie Ilzer und seine Spieler nach dem Erfolg in Graz bekräftigten, wolle man die Saison auf Platz drei abschließen. In diesem Fall wäre man fix in der Europa-League-Gruppenphase, sofern Salzburg am 1. Mai das Cupfinale gegen Rapid gewinnt. "Wir müssen jetzt in der Öffentlichkeit über unsere Ziele nicht mehr herumeiern. Wenn ich es offen ausspreche, dass wir Dritter werden wollen, gehe ich aktiv mit dem Ziel um und nicht passiv", erklärte Ilzer.

Nur noch sechs Spiele ist Oliver Glasner LASK-Trainer, danach wartet auf ihn der VfL Wolfsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga als neue Herausforderung. Bis dahin will der Tabellenzweite "das Maximum rausholen", wie es Mittelfeldspieler Reinhold Ranftl am Dienstag ausdrückte. Zum Beginn von Glasners Abschiedstour geht es am Mittwochabend im Heimspiel gegen Sturm Graz.

Die Steirer kassierten zuletzt Niederlagen beim Tabellenführer in Salzburg (1:3) sowie zu Hause gegen den WAC (1:2) und fielen dadurch auf Platz fünf zurück. "Sie hatten zuletzt Probleme, in der Offensive Chancen zu kreieren", erklärte Glasner, dessen Mannschaft am vergangenen Sonntag ein 2:2 bei der Wiener Austria erreicht hatte. "Wir haben nach vorne sehr gut umgeschaltet, aber zweimal in der Defensive nicht gut agiert", meinte der 44-Jährige rückblickend auf das Gastspiel in der Bundeshauptstadt.

Während der LASK trotz der jüngsten vier sieglosen Partien (inklusive Cup-Halbfinale) bei sechs Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten WAC noch immer voll auf Kurs Richtung Champions-League-Qualifikation liegt und laut Glasner nun "einen Heimsieg feiern" will, rumorte es beim Gegner am Tag vor dem Match in Pasching. "Bei Sturm geht es immer sehr schnell", betonte Sportchef Günter Kreissl am Dienstag. Denn immer, wenn es so wie jetzt in Graz nicht gut laufe, "setzt sehr schnell so eine Art Selbstzerfleischungsprozess ein, wo von allen Seiten geschossen wird".

Sein Trainer Roman Mählich übte sich in Selbstkritik. "Ich habe es nicht geschafft, die Truppe wieder hinzubringen. Es gelingt mir nicht, die Erwartungen zu erfüllen, es tut mir für die Fans leid", gab der 47-Jährige zu Protokoll. Seine Mannschaft habe aber "kein Mentalitätsproblem. Wir glauben noch alle an die Chance auf den dritten Platz", sagte Mählich, dessen Truppe sechs Runden vor Schluss vier Zähler auf den WAC fehlen.

"Für Sturm Graz geht es um Europacup-Plätze. Sie agieren aus einer kompakten Defensive, ziehen sich weit zurück und machen die Räume eng. Da darf man nicht in Konter laufen", warnte Glasner vor der Stärke der "Blackies", die er "sehr aggressiv" erwartete. Mählich pries dagegen das "schnelle Umschaltspiel" und "gute Gegenpressing" der Oberösterreicher. "Dafür braucht es eine geordnete Defensive, um bestehen zu können. Ich bin überzeugt, dass wir morgen gewinnen können", sagte der Sturm-Coach.

Mählich war sich auch sicher, dass der am Dienstag kommunizierte Abgang von Glasner mit Saisonende "sicher keine Auswirkungen" auf das Match haben werde. "Wir hatten diese Situation schon in Salzburg mit Marco Rose", erinnerte der ehemalige ÖFB-Teamspieler an das 1:3 vor neun Tagen. LASK-Mittelfeldakteur Reinhold Ranftl freute sich wie der Rest der Mannschaft für Glasner. "Für uns ist das auch eine Auszeichnung, und ich vergönne es dem Trainer, das ist überragend für ihn."

Die Austria ist unterdessen auf Siege angewiesen, um das gesteckte Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Nach vier Runden der finalen Saisonphase warten die Wiener so wie ihr Trainer Robert Ibertsberger noch auf ein Erfolgserlebnis. Das Doppel gegen St. Pölten am Mittwoch und am kommenden Sonntag stufte der Salzburger deshalb als "richtungsweisend" ein.

"Es heißt Siege einzufahren, damit wir unsere Ziele weiter verfolgen können", stellte Ibertsberger klar. Als Tabellensechster liegt seine Mannschaft außerhalb der Europacup-Startplätze. Mit einem Heimerfolg gegen St. Pölten könnte jedoch der Sprung auf Platz vier gelingen. Die dort rangierenden Niederösterreicher haben in der Meistergruppe bereits einmal, beim 1:0 bei Sturm Graz, voll angeschrieben.

St. Pölten reist mit zwei Unentschieden im Gepäck in die Generali Arena. Gegen den LASK (0:0) und Salzburg (1:1) blieben die "Wölfe" unerwartet unbesiegt. Ihnen fehlen in Wien mit Rene Gartler und Martin Rasner ebenfalls zwei Spieler aufgrund von Sperren. Aufgrund der Verletzungen von Pak Kwang-ryong, Issiaka Ouedraogo, Dominik Hofbauer und George Davies ist vor allem St. Pöltens Offensivabteilung schwer dezimiert.

Trainer Ranko Popovic wollte nicht jammern. Sein Team will mit einem disziplinierten Auftritt erneut Zählbares. "Um etwas mitzunehmen, müssen wir sehr viel gut machen. Es geht nur mit 100 Prozent, 99 sind zu wenig", erklärte Popovic. Dass St. Pölten in der Meistergruppe defensiver als in den ersten Frühjahresrunden agiert, sei klar. "Wir haben damit gerechnet, in die Meistergruppe zu kommen. Da konnte ich mir erlauben, etwas zu entwickeln. Jetzt geht es darum, Punkte zu holen", sagte Popovic. Nur mit hohen Bällen nach vorne werde seine Elf dennoch nicht agieren. "Wir sind vielleicht etwas defensiver orientiert, aber wollen in Ballbesitz schon kontrolliert nach vorne kommen."