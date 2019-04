Spurs droht nach 90:108 in Denver das Play-off-Aus

Den San Antonio Spurs droht das Aus in der ersten Runde der NBA-Play-offs. Nach einem 90:108 bei den Denver Nuggets liegen Jakob Pöltl und Kollegen im "best of seven" erstmals zurück. Beim Stand von 2:3 muss im sechsten Aufeinandertreffen am Donnerstag ein Sieg her. Die Texaner haben Heimvorteil. Spiel fünf war eine klare Angelegenheit für Denver.