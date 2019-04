Kim Jong-un zu Gipfel mit Putin in Russland eingetroffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Mittwoch zu seinem ersten Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Sein gepanzerter Sonderzug überquerte in der Früh die nordkoreanisch-russische Grenze und hielt am Grenzbahnhof von Hassan, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. "Kim Jong-un verließ den Zug", sagte eine lokale Politikerin.