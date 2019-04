In Nordirland getötete Journalistin McKee wird beigesetzt

Die in Nordirland durch einen Schuss der paramilitärischen Splittergruppe "New IRA" getötete Journalistin Lyra McKee wird am Mittwoch beigesetzt. Die Beerdigung der 29-Jährigen ist für 14.00 Uhr in Belfast geplant. McKee war am Donnerstagabend am Rande von schweren Ausschreitungen im nordirischen Derry erschossen worden.