Leipzig nach 3:1 gegen HSV erster DFB-Cup-Finalist

RB Leipzig ist am Dienstag mit einem verdienten 3:1-(1:1)-Sieg beim Hamburger SV erstmals ins DFB-Cup-Finale eingezogen. Dort treffen die Sachsen am 25. Mai in Berlin entweder auf Werder Bremen oder Rekord-Pokalsieger Bayern München, die am Mittwoch aufeinandertreffen.