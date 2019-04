Dieb: Gemälde in Frankreich gestohlen, weil es so leicht war

Die Ukraine hat ein gestohlenes Bild im Wert von etwa eineinhalb Millionen Euro an Frankreich zurückgegeben. "Das ist Balsam auf die Wunde nach dem Feuer von Notre-Dame", sagte Frankreichs Botschafterin Isabelle Dumont bei der Übergabe am Dienstag dem Innenministerium in Kiew zufolge. Der Künstler Paul Signac habe große Bedeutung für Frankreich.