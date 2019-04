38-Jähriger geriet in Tirol in Hochspannungsleitung

Ein 38-jähriger Arbeiter ist am Dienstag in Imst in Tirol in den Stromkreis einer 110 KV-Leitung geraten. Wie die Polizei berichtete, erlitt der Mann dabei schwerste Verbrennungen. Um ihn zu bergen, musste die Hochspannungsleitung abgeschaltet werden. Der Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.