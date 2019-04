Siwakow gewann Alps-Tour-Königsetappe - Pernsteiner Fünfter

Der Russe Pawel Siwakow hat am Dienstag die Königsetappe der Tour of the Alps gewonnen. Der 21-Jährige übernahm damit auch die Gesamtführung von seinem am Vortag in Kufstein siegreichen Sky-Teamkollegen Tao Geoghegan Hart. Hermann Pernsteiner belegte auf dem Teilstück von Reith in Tirol über den Brenner- und Jaufenpass nach Schenna bei Meran Rang fünf, auch im Gesamtklassement ist er nun Fünfter.