Andreas Horvaths "Lillian" in Cannes-Nebenschiene

Andreas Horvaths Roadmovie "Lillian" feiert Weltpremiere bei den 72. Filmfestspielen von Cannes - in der Nebenschiene der Quinzaine des Realisateurs, wie am Dienstag bekannt wurde. In der Vorwoche hatte das österreichische Kino bereits mit der Nominierung von Jessica Hausners "Little Joe" für den Wettbewerb sowie von Martin Monks "Favoriten" in der Nachwuchsschiene Cinefondation Erfolge erzielt.