Paenda verabschiedet sich Richtung Song Contest

Paenda macht sich auf Richtung Tel Aviv. Österreichs Kandidatin für den 64. Eurovision Song Contest wird Dienstag Abend vom ORF mit der traditionellen Farewell-Party in Richtung Israel verabschiedet. Die 31-jährige Sängerin vertritt Österreich dort mit ihrer Ballade "Limits". Die gebürtige Steirerin tritt in Tel Aviv mit Startplatz 9 im 2. Halbfinale am 16. Mai an.