Fünf Menschen aus brennendem Haus in NÖ gerettet

In Biberbach (Bezirk Amstetten) sind am Dienstag in den frühen Morgenstunden fünf Menschen, unter ihnen zwei Kinder, in letzter Sekunde aus einem brennenden Wohnhaus gerettet worden. Der Brand war gegen 4.00 Uhr ausgebrochen. Der Hausbesitzer, durch Geräusche geweckt, sah Flammen aus dem Dachstuhl schlagen, als er Nachschau hielt.