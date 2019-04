Rebellen kündigen im Kampf um Tripolis neue Offensive an

Bei den Kämpfen um die libysche Hauptstadt Tripolis haben die Rebellen eine neue Offensive angekündigt. Die seit drei Wochen anhaltenden Angriffe sollten in den nächsten Tagen wieder verstärkt werden, sagte ein Sprecher der Libysche Nationalarmee (LNA) des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar am Montag. Dazu würden neue Reserve-Einheiten an die Front verlegt.