79-Jährige kam in Kärnten bei Alpinunfall ums Leben

Bei einem Alpinunfall ist am Montag eine 79-jährige Frau aus Villach ums Leben gekommen. Die Frau rutschte bei einer Wanderung in Warmbad Villach über eine Geländekante und stürzte in weiterer Folge über eine Felswand mehrere Meter in die Tiefe. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen.