Präsidentenwahl in Nordmazedonien begonnen

In Nordmazedonien hat am Sonntag um 7.00 Uhr die Präsidentenwahl begonnen. Drei Kandidaten gibt es um die Nachfolge von Amtsinhaber Gjorge Ivanov. Das Regierungsbündnis um die Sozialdemokraten geht mit Stevo Pendarovski ins Rennen, für die oppositionellen Nationalkonservativen tritt mit der Verfassungsexpertin Gordana Siljanovska Davkova erstmals eine Frau in dem Balkanland an.