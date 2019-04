61-Jähriger stürzte bei Skitour rund 140 Meter in den Tod

Ein 61-Jähriger ist am Samstag bei einer Skitour in den Ötztaler Alpen (Bezirk Imst) tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei verlor der Franzose auf einer Geländekuppe das Gleichgewicht und stürzte rund 140 Meter über steiles und felsendurchsetztes Gelände in die Tiefe. Für den Urlauber kam jede Hilfe zu spät. Die Crew des Notarzthubschraubers konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.