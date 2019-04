Zwei Verletzte bei Unglück auf Schießanlage in Niederbayern

Beim Verstauen einer Waffe auf einer Schießanlage in Vilsheim (Landkreis Landshut) in Niederbayern hat sich ein Schuss gelöst und zwei Menschen verletzt. Ein 79-jähriger Rentner erlitt einen Streifschuss am Rücken, einem 39-jährigen Unternehmer blieb das Projektil in der linken Hand stecken. Wie die Polizei weiter mitteilte, kamen beide Männer nach dem Vorfall am Samstag ins Krankenhaus.