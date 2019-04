Paragleiter am Schafberg in steiles Gelände abgestürzt

Unmittelbar nach dem Start von der Spitze des Schafbergs (1.783 Meter) ist am Samstagvormittag in Salzburg ein Paragleiter aus Oberösterreich verunglückt. Der 23-jährige Gleitschirmflieger stürzte laut Polizeibericht aus einer Höhe von ungefähr 40 Metern in steiles Gelände ab. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und mit Verletzungen in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.