Zusammenstöße zwischen "Gelbwesten" und Polizisten in Paris

Bei den Protesten der regierungskritischen "Gelbwesten"-Bewegung hat es am Samstag in Paris abermals Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben bis zum Nachmittag 126 Menschen fest, zudem führte sie rund 11.000 Personenkontrollen durch. An der Kundgebung in der Hauptstadt nahmen mehrere tausend Menschen teil.