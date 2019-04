Thiem in Barcelona nach Freilos gegen Asiaten

Dominic Thiem trifft beim nächstwöchigen Tennis-Sandplatzturnier in Barcelona nach einem Freilos in der zweiten Runde auf einen Asiaten. Der in Monte Carlo im Achtelfinale gescheiterte Weltranglisten-Fünfte bekommt es entweder mit dem Japaner Yoshihito Nishioka oder Hyeon Chung aus Südkorea zu tun.