Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen in Wien

Zwei Verkehrsunfälle haben am Freitagnachmittag in Wien ebenso viele Schwerverletzte gefordert. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer stieß ein Pkw beim Abbiegen in der Hernalser Hauptstraße/Kreuzung Schadinagasse in Hernals gegen 17.15 Uhr einen 54-jährigen Fußgänger nieder. Der Passant wurde von der Berufsrettung mit Frakturen, Prellungen und Abschürfungen in ein Krankenhaus gebracht.