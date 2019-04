Alkoholbedingter Streit endete mit Bauchstich in Wien

Eine alkoholbedingte Auseinandersetzung ist am Karfreitagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus für einen 57-Jährigen mit einem lebensgefährlichen Bauchstich ausgegangen. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer hatten der 57-Jährige und ein 54-Jähriger in einer Wohnung in der Tannengasse gegen 21.20 Uhr heftig dem Alkohol zugesprochen.