Zwei Festnahmen nach Tod von Journalistin in Nordirland

Die Polizei in Nordirland hat nach den tödlichen Schüssen auf eine Journalistin in Derry (Londonderry) zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer seien 18 und 19 Jahre alt, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie seien im Zusammenhang mit dem Mord an der Frau verhaftet worden.