27 Tote bei Angriffen von IS-Kämpfern in syrischer Wüste

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat bei Angriffen in der syrischen Wüste nach Angaben von Aktivisten 27 Kämpfer syrischer Regierungstruppen getötet. Wie die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Samstag mitteilte, attackierte der IS die syrischen Soldaten und mit ihnen verbündete Kämpfer in den vergangenen zwei Tagen in der Wüste im Osten der Provinz Homs.