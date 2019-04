Krankenschwester in Italien wegen Vierfach-Mordes verurteilt

Eine italienische Krankenschwester ist wegen der Ermordung mehrerer Patienten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass die 56-Jährige in einem Krankenhaus in Piombino zwischen Jänner 2014 und September 2015 vier Menschen umgebracht hat. Demnach verabreichte sie den Patienten auf der Intensivstation ein gerinnungshemmendes Mittel in tödlicher Dosis.