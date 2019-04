Sieben Verletzte bei Auffahrunfall in Tirol

Ein Auffahrunfall hat am Freitag auf der Brennerbundesstraße in Mühlbachl (Bezirk Innsbruck Land) sieben Verletzte gefordert. Eine 28-Jährige bremste ihren Pkw wegen des beabsichtigten Abbiegens des Fahrers vor ihr, eines 82-Jährigen, ab. Daraufhin prallte ein dahinter fahrender 41-Jähriger in das Heck des Autos der Frau, das daraufhin wiederum auf den Pkw des 82-Jährigen geschoben wurde.