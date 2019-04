Krems und Bregenz im Handball-Cup-Finale

Ligaspitzenreiter Krems und Bregenz bestreiten am Samstag erstmals gegeneinander das Handball-Cupfinale der Männer. Die Kremser besiegten Titelverteidiger Hard beim Final Four in Dornbirn am Freitag souverän mit 31:24 (16:12). Bregenz setzte sich im Anschluss vor über 2.000 vorwiegend Vorarlberger Fans gegen Schwaz mit 24:20 (12:8) durch.