Zajac/Matz gehen vor Genua als Dritte ins Medal Race

Thomas Zajac und Barbara Matz haben sich beim Segel-Weltcup vor Genua als Dritte souverän für das Medal Race im Nacra 17 am Samstag qualifiziert. Im 49er-FX verpassten die Vizeweltmeisterinnen Tanja Frank/Lorena Abicht als 14. und Laura Schöfegger/Anna Boustani als 17. die Goldflotte. Auch Benjamin Bildstein und David Hussl (49er) schieden als 18. aus.

In der 470er-Klasse haben David Bargehr/Lukas Mähr vor den letzten Vorrunden-Wettfahrten am Samstag als 16. noch Chancen auf das Medal Race, das erst am Sonntag stattfindet.