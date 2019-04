Zwei Lenker bei Pkw-Kollision im Bezirk Baden gestorben

Zwei Lenker sind am Freitagnachmittag bei einer Pkw-Kollision auf der L161 bei Reisenberg (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät, hieß es vom Roten Kreuz. Ein junger Mann war laut einem Sprecher zunächst noch ansprechbar, verstarb aber ebenfalls an der Unfallstelle. Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften stand im Einsatz.