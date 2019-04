Djokovic im Monte-Carlo-Viertelfinale out, Nadal weiter

Titelverteidiger Rafael Nadal hat am Freitag beim Masters-Tennisturnier in Monte Carlo das Halbfinale erreicht. Der elffache Sieger des Sandplatzklassikers kam gegen den Argentinier Guido Pella nach anfänglicher Mühe mit 7:6(1),6:3 weiter. Novak Djokovic schied hingegen im Viertelfinale aus. Der topgesetzte Weltranglisten-Erste musste sich dem Russen Daniil Medwedew 3:6,6:4,2:6 beugen.

© APA (AFP)

Medwedew bekommt es am Samstag mit dem serbischen Dominic-Thiem-Bezwinger Dusan Lajovic zu tun. Nadals Halbfinalegegner ist entweder der Kroate Borna Coric oder der Italiener Fabio Fognini, die noch am Freitag aufeinandertrafen.

Djokovic, der das Turnier im Fürstentum 2013 und 2015 gewonnen hat, schied indes bereits zum vierten Mal in Serie vor dem Halbfinale aus. Im Vorjahr war er im Achtelfinale an Thiem gescheitert. Heuer musste sich der Serbe nach seinem Australian-Open-Triumph auch schon in Indian Wells und Miami früh verabschieden.