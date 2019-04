Zwei Skitourengeher am Dachstein abgestürzt

Zwei Skitourengeher sind Freitagvormittag auf einem extrem vereisten Hang am Dachstein abgestürzt. Ein 57-Jähriger ist dabei schwer verletzt worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Nachmittag. Der 57-Jährige gehörte einer Gruppe aus dem Bezirk Gmunden an, die weiters aus einem 55-Jährigem und ein 68-Jährigen bestand.