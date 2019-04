Bruder des Toulouse-Attentäters zu 30 Jahren Haft verurteilt

Der Bruder des Toulouse-Attentäters Mohamed Merah ist in Frankreich zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Sondergericht in Paris sprach Abdelkader Merah am Donnerstag im Berufungsverfahren der Komplizenschaft an den sieben von seinem Bruder begangenen Morden schuldig. Sein Anwalt kündigte umgehend Revision an.