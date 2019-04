Tausende Schüler bei "Klimastreik" mit Greta Thunberg in Rom

Vor einem Auftritt der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg sind am Freitag in Rom tausende Schüler zu einem "Klimastreik" zusammengekommen. Sie versammelten sich am Vormittag auf dem zentralen "Piazza del Popolo" und folgten damit einem Appell der Bewegung "FridaysForFuture".