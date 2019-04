Weißrussland: Parlamentswahlen 2019 und Präsidentenwahl 2020

Die Präsidentenwahlen in Weißrussland (Belarus) werden wie geplant 2020 abgehalten. Das gab der autoritär regierende Präsident Alexander Lukaschenko am Freitag in seiner jährlichen Ansprache an die Nation vor der Nationalversammlung bekannt, wie die weißrussische staatliche Nachrichtenagentur BelTA berichtete. Die Parlamentswahlen sollen bereits Ende 2019 stattfinden.