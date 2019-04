Niederlagen für NHL-Vorjahresfinalisten Washington, Vegas

Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals hat am Donnerstag im NHL-Play-off gegen die Carolina Hurricanes den Ausgleich zum 2:2 in der "best of seven"-Serie hinnehmen müssen. Die Hurricanes gewannen daheim das vierte Erstrunden-Duell der Eastern Conference mit 2:1. Vorjahres-Finalist Las Vegas führt im Westen nach einem 2:5 in San Jose ebenso mit 3:2 Siegen wie St. Louis nach einem 3:2 in Winnipeg.