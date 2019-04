13 Tote nach Einsturz von Kirchendach in Südafrika

Beim Einsturz eines Kirchendachs sind in Südafrika mindestens 13 Menschen getötet worden. 16 Menschen seien in der Kirche von Dlangubo nahe Durban im Osten des Landes verletzt worden, teilte ein Behördenvertreter am Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstagabend während einer Messe.