Fleischwolf trennte Siebenjährigem in Linz drei Finger ab

Ein Fleischwolf hat einem Siebenjährigen Freitagfrüh in Linz drei Finger abgetrennt, das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der Bub hatte seinen 50-jährigen Vater aus dem Bezirk Wels-Land zu dessen Arbeitsplatz begleitet. In der Betriebsküche griff der Siebenjährige gegen 7.30 Uhr mit der Hand in den eingeschalteten Fleischwolf, der ihm drei Finger amputierte.