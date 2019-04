Jugendbetreuer soll acht Buben missbraucht haben

Ein Vorarlberger Jugendbetreuer, gegen den seit Juli 2018 Missbrauchsermittlungen laufen, soll sich an insgesamt acht Buben vergangen haben. Das gehe aus dem Polizeibericht an die Staatsanwaltschaft hervor, berichtete der ORF Vorarlberg am Freitag. Der Mann soll Buben im Alter von zehn bis 17 Jahren im Jugendtreff in Altach (Bezirk Feldkirch) und auf Campingplätzen im Ausland missbraucht haben.